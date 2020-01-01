Poznaj tokenomikę Tongue Cat (LUIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tongue Cat (LUIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Tongue Cat (LUIS) Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out. Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out. Oficjalna strona internetowa: https://www.tonguecatluis.xyz/ Kup LUIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tongue Cat (LUIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tongue Cat (LUIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.94K $ 27.94K $ 27.94K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.94K $ 27.94K $ 27.94K Historyczne maksimum: $ 0.01992776 $ 0.01992776 $ 0.01992776 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Tongue Cat (LUIS) Tokenomika Tongue Cat (LUIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tongue Cat (LUIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUIS tokenomikę, poznaj cenę tokena LUISna żywo! Prognoza ceny LUIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUIS? Nasza strona z prognozami cen LUIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUIS już teraz!