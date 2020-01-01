Poznaj tokenomikę TON FISH MEMECOIN (FISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TON FISH MEMECOIN (FISH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FISH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TON FISH MEMECOIN (FISH) / Tokenomika / Tokenomika TON FISH MEMECOIN (FISH) Odkryj kluczowe informacje o TON FISH MEMECOIN (FISH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TON FISH MEMECOIN (FISH) TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram! Oficjalna strona internetowa: https://www.tonfish.io/ Tokenomika i analiza cenowa TON FISH MEMECOIN (FISH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TON FISH MEMECOIN (FISH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.99M Całkowita podaż: $ 408.62T Podaż w obiegu: $ 300.79T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.71M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika TON FISH MEMECOIN (FISH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TON FISH MEMECOIN (FISH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FISH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FISH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFISH tokenomikę, poznaj cenę tokena FISHna żywo! Prognoza ceny FISH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FISH? Nasza strona z prognozami cen FISH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FISH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.