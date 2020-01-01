Poznaj tokenomikę Tomo Cat (TOMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tomo Cat (TOMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Tomo Cat (TOMO) TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Oficjalna strona internetowa: https://www.tomocat.com/ Biała księga: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Kup TOMO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tomo Cat (TOMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tomo Cat (TOMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Całkowita podaż: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Podaż w obiegu: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 350.17K $ 350.17K $ 350.17K Historyczne maksimum: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Historyczne minimum: $ 0.00016592 $ 0.00016592 $ 0.00016592 Aktualna cena: $ 0.00036783 $ 0.00036783 $ 0.00036783 Dowiedz się więcej o cenie Tomo Cat (TOMO) Tokenomika Tomo Cat (TOMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tomo Cat (TOMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOMO tokenomikę, poznaj cenę tokena TOMOna żywo! Prognoza ceny TOMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOMO? Nasza strona z prognozami cen TOMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOMO już teraz! 