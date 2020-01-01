Poznaj tokenomikę Toli The Trencher (TOLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Toli The Trencher (TOLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Toli The Trencher (TOLI) A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that's racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to "talking" to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey "the most relatable influencer of 2025." Fans are praising the vlog's charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe. Oficjalna strona internetowa: https://toli.blog/ Kup TOLI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Toli The Trencher (TOLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Toli The Trencher (TOLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.60K $ 16.60K $ 16.60K Całkowita podaż: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Podaż w obiegu: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.60K $ 16.60K $ 16.60K Historyczne maksimum: $ 0.0009913 $ 0.0009913 $ 0.0009913 Historyczne minimum: $ 0.00001596 $ 0.00001596 $ 0.00001596 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Toli The Trencher (TOLI) Tokenomika Toli The Trencher (TOLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Toli The Trencher (TOLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOLI tokenomikę, poznaj cenę tokena TOLIna żywo! Prognoza ceny TOLI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOLI? Nasza strona z prognozami cen TOLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOLI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.