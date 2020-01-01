Poznaj tokenomikę TOKPIE (TKP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TKP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TOKPIE (TKP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TKP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TOKPIE (TKP) Odkryj kluczowe informacje o TOKPIE (TKP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o TOKPIE (TKP) TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Oficjalna strona internetowa: https://tokpie.io Tokenomika i analiza cenowa TOKPIE (TKP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOKPIE (TKP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.47M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 79.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.98M Historyczne maksimum: $ 1.045 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.169845 Tokenomika TOKPIE (TKP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOKPIE (TKP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TKP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TKP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTKP tokenomikę, poznaj cenę tokena TKPna żywo! Prognoza ceny TKP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TKP? Nasza strona z prognozami cen TKP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TKP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.