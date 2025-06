Co to jest TOAD (TOAD)

Toad is a meme token made for the internet culture lovers, degens, and meme connoisseurs who know that crypto should be fun. Powered by pure community hype and chaotic good vibes, Toad isn’t here to promise utility or change the world—it’s here to make noise, spark laughs, and ride waves. With a growing army of supporters, Toad thrives on memes, spontaneous antics, and a shared love for frog-themed madness. No roadmap, no promises—just ribbits, gains, and good times.

