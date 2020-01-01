Poznaj tokenomikę Titan Blaze (BLAZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLAZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Titan Blaze (BLAZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLAZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Titan Blaze (BLAZE) Odkryj kluczowe informacje o Titan Blaze (BLAZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Titan Blaze (BLAZE) Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time. Oficjalna strona internetowa: https://www.blaze3.io/ Biała księga: https://docs.titanblaze.win/ Tokenomika i analiza cenowa Titan Blaze (BLAZE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Titan Blaze (BLAZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.08M Całkowita podaż: $ 1.35M Podaż w obiegu: $ 1.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.08M Historyczne maksimum: $ 53.93 Historyczne minimum: $ 0.057319 Aktualna cena: $ 1.54 Tokenomika Titan Blaze (BLAZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Titan Blaze (BLAZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLAZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLAZE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.