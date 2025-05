Co to jest TINY (TINY)

Tinyman is the leading decentralized trading protocol which utilizes the fast and secure framework of the Algorand blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers. Tinyman came here with the modest goal of bringing secure decentralized trading to the Algorand blockchain. It has built a fully permissionless protocol to trade any Algorand Standard Assets (or Algo) through liquidity pools using an Automated Market Maker (AMM) algorithm.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TINY (TINY) Oficjalna strona internetowa