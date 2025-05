Co to jest Tilly The Killer Whale (TILLY)

$TILLY is based on Tilikum, who was a captive male orca who spent most of his life at SeaWorld Orlando in Florida. We are an experimented team of devs and ops managers that aim at bringing the $TILLY meme token to life and building a unique community centered around it. We want to build a fun, elevated and respectful community through our deliverables in terms of content, participation and contests involving our members.

Zasoby dla Tilly The Killer Whale (TILLY) Oficjalna strona internetowa