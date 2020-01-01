Tokenomika Tiamonds (TOTO)
Informacje o Tiamonds (TOTO)
Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs.
Tokenomika i analiza cenowa Tiamonds (TOTO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tiamonds (TOTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Tiamonds (TOTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Tiamonds (TOTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TOTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOTO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.