Poznaj tokenomikę Tiamonds (TOTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tiamonds (TOTO) / Tokenomika / Tokenomika Tiamonds (TOTO) Odkryj kluczowe informacje o Tiamonds (TOTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tiamonds (TOTO) Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Oficjalna strona internetowa: https://tiamonds.com/ Biała księga: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf Kup TOTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tiamonds (TOTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tiamonds (TOTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.40M Całkowita podaż: $ 945.15M Podaż w obiegu: $ 292.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.52M Historyczne maksimum: $ 0.00966738 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00478371 Dowiedz się więcej o cenie Tiamonds (TOTO) Tokenomika Tiamonds (TOTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tiamonds (TOTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOTO tokenomikę, poznaj cenę tokena TOTOna żywo! Prognoza ceny TOTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOTO? Nasza strona z prognozami cen TOTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOTO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.