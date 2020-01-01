Tokenomika ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
Informacje o ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.
ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.
Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.
Tokenomika i analiza cenowa ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SLAYER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLAYER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSLAYER tokenomikę, poznaj cenę tokena SLAYERna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.