GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena this is a special memecoin to 0.00001081 USD. Śledź aktualizacje cen TISM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TISM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena this is a special memecoin to 0.00001081 USD. Śledź aktualizacje cen TISM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TISM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TISM

Informacje o cenie TISM

Czym jest TISM

Oficjalna strona internetowa TISM

Tokenomika TISM

Prognoza cen TISM

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo this is a special memecoin

Cena this is a special memecoin (TISM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TISM do USD:

--
----
+1.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
this is a special memecoin (TISM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:42 (UTC+8)

Informacje o cenie this is a special memecoin (TISM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000106
$ 0.0000106$ 0.0000106
Minimum 24h
$ 0.00001116
$ 0.00001116$ 0.00001116
Maksimum 24h

$ 0.0000106
$ 0.0000106$ 0.0000106

$ 0.00001116
$ 0.00001116$ 0.00001116

$ 0.0022241
$ 0.0022241$ 0.0022241

$ 0.00001025
$ 0.00001025$ 0.00001025

+0.30%

+1.12%

-18.72%

-18.72%

Aktualna cena this is a special memecoin (TISM) wynosi $0.00001081. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TISM wahał się między $ 0.0000106 a $ 0.00001116, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TISM w historii to $ 0.0022241, a najniższy to $ 0.00001025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TISM zmieniły się o +0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +1.12% w ciągu 24 godzin i o -18.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o this is a special memecoin (TISM)

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

--
----

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

926.74M
926.74M 926.74M

926,743,197.135298
926,743,197.135298 926,743,197.135298

Obecna kapitalizacja rynkowa this is a special memecoin wynosi $ 9.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TISM w obiegu wynosi 926.74M, przy całkowitej podaży 926743197.135298. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.96K.

Historia ceny this is a special memecoin (TISM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny this is a special memecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny this is a special memecoin do USD wyniosła $ -0.0000058266.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny this is a special memecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny this is a special memecoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.12%
30 Dni$ -0.0000058266-53.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest this is a special memecoin (TISM)

this is a special memecoin

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla this is a special memecoin (TISM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny this is a special memecoin (w USD)

Jaka będzie wartość this is a special memecoin (TISM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w this is a special memecoin (TISM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla this is a special memecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny this is a special memecoin!

TISM na lokalne waluty

Tokenomika this is a special memecoin (TISM)

Zrozumienie tokenomiki this is a special memecoin (TISM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TISMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące this is a special memecoin (TISM)

Jaka jest dziś wartość this is a special memecoin (TISM)?
Aktualna cena TISM w USD wynosi 0.00001081USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TISM do USD?
Aktualna cena TISM w USD wynosi $ 0.00001081. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa this is a special memecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla TISM wynosi $ 9.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TISM w obiegu?
W obiegu TISM znajduje się 926.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TISM?
TISM osiąga ATH w wysokości 0.0022241 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TISM?
TISM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001025 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TISM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TISM wynosi -- USD.
Czy w tym roku TISM pójdzie wyżej?
TISM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TISM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe this is a special memecoin (TISM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,210.05
$103,210.05$103,210.05

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.64
$3,383.64$3,383.64

-0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.69
$1,477.69$1,477.69

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,210.05
$103,210.05$103,210.05

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.64
$3,383.64$3,383.64

-0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3243
$2.3243$2.3243

+2.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0678
$1.0678$1.0678

-1.60%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.037200
$0.037200$0.037200

+3,620.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2188
$0.2188$0.2188

+337.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000441
$0.0000000441$0.0000000441

+192.05%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25747
$0.25747$0.25747

+103.10%