Informacje o cenie this is a special memecoin (TISM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000106 $ 0.0000106 $ 0.0000106 Minimum 24h $ 0.00001116 $ 0.00001116 $ 0.00001116 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000106$ 0.0000106 $ 0.0000106 Maksimum 24h $ 0.00001116$ 0.00001116 $ 0.00001116 Historyczne maksimum $ 0.0022241$ 0.0022241 $ 0.0022241 Najniższa cena $ 0.00001025$ 0.00001025 $ 0.00001025 Zmiana ceny (1H) +0.30% Zmiana ceny (1D) +1.12% Zmiana ceny (7D) -18.72% Zmiana ceny (7D) -18.72%

Aktualna cena this is a special memecoin (TISM) wynosi $0.00001081. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TISM wahał się między $ 0.0000106 a $ 0.00001116, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TISM w historii to $ 0.0022241, a najniższy to $ 0.00001025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TISM zmieniły się o +0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +1.12% w ciągu 24 godzin i o -18.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o this is a special memecoin (TISM)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Podaż w obiegu 926.74M 926.74M 926.74M Całkowita podaż 926,743,197.135298 926,743,197.135298 926,743,197.135298

Obecna kapitalizacja rynkowa this is a special memecoin wynosi $ 9.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TISM w obiegu wynosi 926.74M, przy całkowitej podaży 926743197.135298. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.96K.