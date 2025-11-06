GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena this coin is so good to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GLAZE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GLAZE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena this coin is so good to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GLAZE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GLAZE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GLAZE

Informacje o cenie GLAZE

Czym jest GLAZE

Oficjalna strona internetowa GLAZE

Tokenomika GLAZE

Prognoza cen GLAZE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo this coin is so good

Cena this coin is so good (GLAZE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GLAZE do USD:

--
----
+3.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
this coin is so good (GLAZE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:34 (UTC+8)

Informacje o cenie this coin is so good (GLAZE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.85%

-19.20%

-19.20%

Aktualna cena this coin is so good (GLAZE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLAZE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLAZE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLAZE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -19.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o this coin is so good (GLAZE)

$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K

--
----

$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K

999.50M
999.50M 999.50M

999,504,822.036844
999,504,822.036844 999,504,822.036844

Obecna kapitalizacja rynkowa this coin is so good wynosi $ 8.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLAZE w obiegu wynosi 999.50M, przy całkowitej podaży 999504822.036844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.77K.

Historia ceny this coin is so good (GLAZE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny this coin is so good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny this coin is so good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny this coin is so good do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny this coin is so good do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.85%
30 Dni$ 0-38.73%
60 dni$ 0-52.39%
90 dni$ 0--

Co to jest this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla this coin is so good (GLAZE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny this coin is so good (w USD)

Jaka będzie wartość this coin is so good (GLAZE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w this coin is so good (GLAZE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla this coin is so good.

Sprawdź teraz prognozę ceny this coin is so good!

GLAZE na lokalne waluty

Tokenomika this coin is so good (GLAZE)

Zrozumienie tokenomiki this coin is so good (GLAZE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GLAZEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące this coin is so good (GLAZE)

Jaka jest dziś wartość this coin is so good (GLAZE)?
Aktualna cena GLAZE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GLAZE do USD?
Aktualna cena GLAZE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa this coin is so good?
Kapitalizacja rynkowa dla GLAZE wynosi $ 8.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GLAZE w obiegu?
W obiegu GLAZE znajduje się 999.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GLAZE?
GLAZE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GLAZE?
GLAZE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GLAZE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GLAZE wynosi -- USD.
Czy w tym roku GLAZE pójdzie wyżej?
GLAZE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GLAZE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe this coin is so good (GLAZE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,210.15
$103,210.15$103,210.15

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.64
$3,383.64$3,383.64

-0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.69
$1,477.69$1,477.69

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,210.15
$103,210.15$103,210.15

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.64
$3,383.64$3,383.64

-0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0684
$1.0684$1.0684

-1.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.035900
$0.035900$0.035900

+3,490.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2188
$0.2188$0.2188

+337.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000441
$0.0000000441$0.0000000441

+192.05%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25696
$0.25696$0.25696

+102.69%