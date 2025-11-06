Informacje o cenie this coin is scarce (SCARCE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0007423 $ 0.0007423 $ 0.0007423 Minimum 24h $ 0.00076001 $ 0.00076001 $ 0.00076001 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0007423$ 0.0007423 $ 0.0007423 Maksimum 24h $ 0.00076001$ 0.00076001 $ 0.00076001 Historyczne maksimum $ 0.03268383$ 0.03268383 $ 0.03268383 Najniższa cena $ 0.00072722$ 0.00072722 $ 0.00072722 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.41% Zmiana ceny (7D) -17.18% Zmiana ceny (7D) -17.18%

Aktualna cena this coin is scarce (SCARCE) wynosi $0.00075227. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCARCE wahał się między $ 0.0007423 a $ 0.00076001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCARCE w historii to $ 0.03268383, a najniższy to $ 0.00072722.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCARCE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o this coin is scarce (SCARCE)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Podaż w obiegu 9.94M 9.94M 9.94M Całkowita podaż 9,944,423.880244 9,944,423.880244 9,944,423.880244

Obecna kapitalizacja rynkowa this coin is scarce wynosi $ 7.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCARCE w obiegu wynosi 9.94M, przy całkowitej podaży 9944423.880244. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.48K.