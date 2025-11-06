GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena this coin is scarce to 0.00075227 USD. Śledź aktualizacje cen SCARCE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCARCE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena this coin is scarce to 0.00075227 USD. Śledź aktualizacje cen SCARCE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCARCE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SCARCE

Informacje o cenie SCARCE

Czym jest SCARCE

Oficjalna strona internetowa SCARCE

Tokenomika SCARCE

Prognoza cen SCARCE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo this coin is scarce

Cena this coin is scarce (SCARCE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SCARCE do USD:

$0.00075227
$0.00075227$0.00075227
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
this coin is scarce (SCARCE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:27 (UTC+8)

Informacje o cenie this coin is scarce (SCARCE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423
Minimum 24h
$ 0.00076001
$ 0.00076001$ 0.00076001
Maksimum 24h

$ 0.0007423
$ 0.0007423$ 0.0007423

$ 0.00076001
$ 0.00076001$ 0.00076001

$ 0.03268383
$ 0.03268383$ 0.03268383

$ 0.00072722
$ 0.00072722$ 0.00072722

--

+0.41%

-17.18%

-17.18%

Aktualna cena this coin is scarce (SCARCE) wynosi $0.00075227. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCARCE wahał się między $ 0.0007423 a $ 0.00076001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCARCE w historii to $ 0.03268383, a najniższy to $ 0.00072722.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCARCE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o this coin is scarce (SCARCE)

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

9.94M
9.94M 9.94M

9,944,423.880244
9,944,423.880244 9,944,423.880244

Obecna kapitalizacja rynkowa this coin is scarce wynosi $ 7.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCARCE w obiegu wynosi 9.94M, przy całkowitej podaży 9944423.880244. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.48K.

Historia ceny this coin is scarce (SCARCE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny this coin is scarce do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny this coin is scarce do USD wyniosła $ -0.0002694971.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny this coin is scarce do USD wyniosła $ -0.0003913173.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny this coin is scarce do USD wyniosła $ -0.0007070558464502203.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.41%
30 Dni$ -0.0002694971-35.82%
60 dni$ -0.0003913173-52.01%
90 dni$ -0.0007070558464502203-48.45%

Co to jest this coin is scarce (SCARCE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla this coin is scarce (SCARCE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny this coin is scarce (w USD)

Jaka będzie wartość this coin is scarce (SCARCE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w this coin is scarce (SCARCE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla this coin is scarce.

Sprawdź teraz prognozę ceny this coin is scarce!

SCARCE na lokalne waluty

Tokenomika this coin is scarce (SCARCE)

Zrozumienie tokenomiki this coin is scarce (SCARCE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCARCEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące this coin is scarce (SCARCE)

Jaka jest dziś wartość this coin is scarce (SCARCE)?
Aktualna cena SCARCE w USD wynosi 0.00075227USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCARCE do USD?
Aktualna cena SCARCE w USD wynosi $ 0.00075227. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa this coin is scarce?
Kapitalizacja rynkowa dla SCARCE wynosi $ 7.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCARCE w obiegu?
W obiegu SCARCE znajduje się 9.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCARCE?
SCARCE osiąga ATH w wysokości 0.03268383 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCARCE?
SCARCE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00072722 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCARCE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCARCE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCARCE pójdzie wyżej?
SCARCE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCARCE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe this coin is scarce (SCARCE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,196.68
$103,196.68$103,196.68

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.22
$3,383.22$3,383.22

-0.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.69
$1,477.69$1,477.69

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,196.68
$103,196.68$103,196.68

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.22
$3,383.22$3,383.22

-0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3234
$2.3234$2.3234

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0681
$1.0681$1.0681

-1.57%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.034962
$0.034962$0.034962

+3,396.20%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2187
$0.2187$0.2187

+337.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000441
$0.0000000441$0.0000000441

+192.05%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25608
$0.25608$0.25608

+102.00%