Tokenomika theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Odkryj kluczowe informacje o theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.01K $ 50.01K $ 50.01K Całkowita podaż: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Podaż w obiegu: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.01K $ 50.01K $ 50.01K Historyczne maksimum: $ 0.063126 $ 0.063126 $ 0.063126 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Tokenomika theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAIT tokenomikę, poznaj cenę tokena WAITna żywo! Prognoza ceny WAIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAIT? Nasza strona z prognozami cen WAIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAIT już teraz!