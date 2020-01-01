Poznaj tokenomikę Thetanuts Finance (NUTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thetanuts Finance (NUTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NUTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Thetanuts Finance (NUTS) / Tokenomika / Tokenomika Thetanuts Finance (NUTS) Odkryj kluczowe informacje o Thetanuts Finance (NUTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Thetanuts Finance (NUTS) Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options. Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options. Oficjalna strona internetowa: https://thetanuts.finance Biała księga: https://docs.thetanuts.finance Kup NUTS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Thetanuts Finance (NUTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thetanuts Finance (NUTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.84M $ 15.84M $ 15.84M Historyczne maksimum: $ 0.0407299 $ 0.0407299 $ 0.0407299 Historyczne minimum: $ 0.00137354 $ 0.00137354 $ 0.00137354 Aktualna cena: $ 0.00158795 $ 0.00158795 $ 0.00158795 Dowiedz się więcej o cenie Thetanuts Finance (NUTS) Tokenomika Thetanuts Finance (NUTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thetanuts Finance (NUTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NUTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NUTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNUTS tokenomikę, poznaj cenę tokena NUTSna żywo! Prognoza ceny NUTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NUTS? Nasza strona z prognozami cen NUTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NUTS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.