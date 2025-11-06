Informacje o cenie Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 Najniższa cena $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Thermo Fisher xStock (TMOX) wynosi $560.62. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TMOX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TMOX w historii to $ 560.62, a najniższy to $ 464.51.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TMOX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Thermo Fisher xStock (TMOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Podaż w obiegu 407.15 407.15 407.15 Całkowita podaż 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

Obecna kapitalizacja rynkowa Thermo Fisher xStock wynosi $ 198.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TMOX w obiegu wynosi 407.15, przy całkowitej podaży 21272.12279538514. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.93M.