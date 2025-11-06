Informacje o cenie There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) +3.03% Zmiana ceny (7D) -18.34% Zmiana ceny (7D) -18.34%

Aktualna cena There Will Be Signs (SIGNS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIGNS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIGNS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIGNS zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +3.03% w ciągu 24 godzin i o -18.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o There Will Be Signs (SIGNS)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K Podaż w obiegu 935.00M 935.00M 935.00M Całkowita podaż 964,913,929.944135 964,913,929.944135 964,913,929.944135

Obecna kapitalizacja rynkowa There Will Be Signs wynosi $ 38.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIGNS w obiegu wynosi 935.00M, przy całkowitej podaży 964913929.944135. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.86K.