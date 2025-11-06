GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena There Will Be Signs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIGNS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIGNS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena There Will Be Signs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIGNS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIGNS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SIGNS

Informacje o cenie SIGNS

Czym jest SIGNS

Oficjalna strona internetowa SIGNS

Tokenomika SIGNS

Prognoza cen SIGNS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo There Will Be Signs

Cena There Will Be Signs (SIGNS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SIGNS do USD:

--
----
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:49 (UTC+8)

Informacje o cenie There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+3.03%

-18.34%

-18.34%

Aktualna cena There Will Be Signs (SIGNS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIGNS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIGNS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIGNS zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +3.03% w ciągu 24 godzin i o -18.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o There Will Be Signs (SIGNS)

$ 38.63K
$ 38.63K$ 38.63K

--
----

$ 39.86K
$ 39.86K$ 39.86K

935.00M
935.00M 935.00M

964,913,929.944135
964,913,929.944135 964,913,929.944135

Obecna kapitalizacja rynkowa There Will Be Signs wynosi $ 38.63K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIGNS w obiegu wynosi 935.00M, przy całkowitej podaży 964913929.944135. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.86K.

Historia ceny There Will Be Signs (SIGNS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny There Will Be Signs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny There Will Be Signs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny There Will Be Signs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny There Will Be Signs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.03%
30 Dni$ 0-47.81%
60 dni$ 0-43.60%
90 dni$ 0--

Co to jest There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla There Will Be Signs (SIGNS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny There Will Be Signs (w USD)

Jaka będzie wartość There Will Be Signs (SIGNS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w There Will Be Signs (SIGNS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla There Will Be Signs.

Sprawdź teraz prognozę ceny There Will Be Signs!

SIGNS na lokalne waluty

Tokenomika There Will Be Signs (SIGNS)

Zrozumienie tokenomiki There Will Be Signs (SIGNS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SIGNSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące There Will Be Signs (SIGNS)

Jaka jest dziś wartość There Will Be Signs (SIGNS)?
Aktualna cena SIGNS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SIGNS do USD?
Aktualna cena SIGNS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa There Will Be Signs?
Kapitalizacja rynkowa dla SIGNS wynosi $ 38.63K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SIGNS w obiegu?
W obiegu SIGNS znajduje się 935.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SIGNS?
SIGNS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SIGNS?
SIGNS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SIGNS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SIGNS wynosi -- USD.
Czy w tym roku SIGNS pójdzie wyżej?
SIGNS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SIGNS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe There Will Be Signs (SIGNS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,249.33
$103,249.33$103,249.33

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.57
$3,385.57$3,385.57

-0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.71
$1,477.71$1,477.71

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,249.33
$103,249.33$103,249.33

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.57
$3,385.57$3,385.57

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3257
$2.3257$2.3257

+2.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0683
$1.0683$1.0683

-1.55%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.031751
$0.031751$0.031751

+3,075.10%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2197
$0.2197$0.2197

+339.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000482
$0.0000000482$0.0000000482

+219.20%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000001900
$0.000000000000000000000001900$0.000000000000000000000001900

+104.74%