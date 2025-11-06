GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Theo Short Duration US Treasury Fund to 1.008 USD. Śledź aktualizacje cen THBILL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THBILL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Theo Short Duration US Treasury Fund to 1.008 USD. Śledź aktualizacje cen THBILL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THBILL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o THBILL

Informacje o cenie THBILL

Czym jest THBILL

Oficjalna strona internetowa THBILL

Tokenomika THBILL

Prognoza cen THBILL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Theo Short Duration US Treasury Fund

Cena Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 THBILL do USD:

$1.009
$1.009$1.009
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Minimum 24h
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
Maksimum 24h

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.30%

+0.12%

-0.27%

-0.27%

Aktualna cena Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi $1.008. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THBILL wahał się między $ 1.001 a $ 1.013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THBILL w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.906552.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THBILL zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +0.12% w ciągu 24 godzin i o -0.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 156.90M
$ 156.90M$ 156.90M

--
----

$ 156.90M
$ 156.90M$ 156.90M

155.78M
155.78M 155.78M

155,784,568.902905
155,784,568.902905 155,784,568.902905

Obecna kapitalizacja rynkowa Theo Short Duration US Treasury Fund wynosi $ 156.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THBILL w obiegu wynosi 155.78M, przy całkowitej podaży 155784568.902905. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 156.90M.

Historia ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Theo Short Duration US Treasury Fund do USD wyniosła $ +0.00122222.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Theo Short Duration US Treasury Fund do USD wyniosła $ +0.0036696240.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Theo Short Duration US Treasury Fund do USD wyniosła $ +0.0042102144.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Theo Short Duration US Treasury Fund do USD wyniosła $ +0.0071200438805348.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00122222+0.12%
30 Dni$ +0.0036696240+0.36%
60 dni$ +0.0042102144+0.42%
90 dni$ +0.0071200438805348+0.71%

Co to jest Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (w USD)

Jaka będzie wartość Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Theo Short Duration US Treasury Fund.

Sprawdź teraz prognozę ceny Theo Short Duration US Treasury Fund!

THBILL na lokalne waluty

Tokenomika Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Zrozumienie tokenomiki Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena THBILLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Jaka jest dziś wartość Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?
Aktualna cena THBILL w USD wynosi 1.008USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena THBILL do USD?
Aktualna cena THBILL w USD wynosi $ 1.008. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Theo Short Duration US Treasury Fund?
Kapitalizacja rynkowa dla THBILL wynosi $ 156.90M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż THBILL w obiegu?
W obiegu THBILL znajduje się 155.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) THBILL?
THBILL osiąga ATH w wysokości 1.11 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla THBILL?
THBILL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.906552 USD.
Jaki jest wolumen obrotu THBILL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla THBILL wynosi -- USD.
Czy w tym roku THBILL pójdzie wyżej?
THBILL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny THBILL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,749.74
$103,749.74$103,749.74

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.81
$3,442.81$3,442.81

+1.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.44
$162.44$162.44

+1.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,749.74
$103,749.74$103,749.74

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.81
$3,442.81$3,442.81

+1.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3473
$2.3473$2.3473

+3.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.44
$162.44$162.44

+1.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1601
$1.1601$1.1601

+6.90%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03615
$0.03615$0.03615

+44.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010782
$0.000010782$0.000010782

+471.08%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2215
$0.2215$0.2215

+343.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4376
$1.4376$1.4376

+77.21%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01863
$0.01863$0.01863

+49.04%