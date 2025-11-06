Informacje o cenie Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Minimum 24h $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Maksimum 24h $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +0.12% Zmiana ceny (7D) -0.27% Zmiana ceny (7D) -0.27%

Aktualna cena Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) wynosi $1.008. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THBILL wahał się między $ 1.001 a $ 1.013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THBILL w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.906552.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THBILL zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +0.12% w ciągu 24 godzin i o -0.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Kapitalizacja rynkowa $ 156.90M$ 156.90M $ 156.90M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 156.90M$ 156.90M $ 156.90M Podaż w obiegu 155.78M 155.78M 155.78M Całkowita podaż 155,784,568.902905 155,784,568.902905 155,784,568.902905

Obecna kapitalizacja rynkowa Theo Short Duration US Treasury Fund wynosi $ 156.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THBILL w obiegu wynosi 155.78M, przy całkowitej podaży 155784568.902905. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 156.90M.