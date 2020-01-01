Poznaj tokenomikę The1 (THE1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THE1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The1 (THE1) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THE1, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o The1 (THE1) THE1 is a dynamic crypto token analysis platform that harnesses a coordinated collective of specialized AI agents to deliver in-depth market assessments, strategic investment advice, and comprehensive portfolio insights. By employing a hierarchical approach, multiple expert agents collaborate to evaluate narrative propagation, token fundamentals, chart patterns, and sentiment data, ensuring accurate and actionable recommendations. Oficjalna strona internetowa: https://the1.life/ Tokenomika i analiza cenowa The1 (THE1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The1 (THE1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.14K Całkowita podaż: $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.14K Historyczne maksimum: $ 0.02333516 Historyczne minimum: $ 0.00000789 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika The1 (THE1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The1 (THE1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THE1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THE1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.