Informacje o cenie The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) -0.84% Zmiana ceny (7D) -50.71% Zmiana ceny (7D) -50.71%

Aktualna cena The Surfing Frenchie (DALE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DALE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DALE w historii to $ 0.00162335, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DALE zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -50.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Surfing Frenchie (DALE)

Kapitalizacja rynkowa $ 115.27K$ 115.27K $ 115.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 115.27K$ 115.27K $ 115.27K Podaż w obiegu 998.77M 998.77M 998.77M Całkowita podaż 998,770,543.315946 998,770,543.315946 998,770,543.315946

Obecna kapitalizacja rynkowa The Surfing Frenchie wynosi $ 115.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DALE w obiegu wynosi 998.77M, przy całkowitej podaży 998770543.315946. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 115.27K.