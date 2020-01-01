Poznaj tokenomikę The Society Library (SL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Society Library (SL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika The Society Library (SL) Odkryj kluczowe informacje o The Society Library (SL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Society Library (SL) $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity's wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Oficjalna strona internetowa: https://sltoken.social/ Kup SL teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Society Library (SL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Society Library (SL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 154.24K Całkowita podaż: $ 992.94M Podaż w obiegu: $ 592.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 258.29K Historyczne maksimum: $ 0.00918104 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026012 Dowiedz się więcej o cenie The Society Library (SL) Tokenomika The Society Library (SL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Society Library (SL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSL tokenomikę, poznaj cenę tokena SLna żywo! Prognoza ceny SL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SL? Nasza strona z prognozami cen SL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.