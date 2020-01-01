Poznaj tokenomikę The RugCoon (RUGGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RUGGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The RugCoon (RUGGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RUGGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The RugCoon (RUGGA) / Tokenomika / Tokenomika The RugCoon (RUGGA) Odkryj kluczowe informacje o The RugCoon (RUGGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Oficjalna strona internetowa: https://www.rugga.me/ Kup RUGGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa The RugCoon (RUGGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The RugCoon (RUGGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.58K Całkowita podaż: $ 999.00M Podaż w obiegu: $ 999.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.58K Historyczne maksimum: $ 0.00931742 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie The RugCoon (RUGGA) Tokenomika The RugCoon (RUGGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The RugCoon (RUGGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUGGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUGGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUGGA tokenomikę, poznaj cenę tokena RUGGAna żywo! Prognoza ceny RUGGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUGGA? Nasza strona z prognozami cen RUGGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUGGA już teraz!