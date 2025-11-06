GiełdaDEX+
Aktualna cena The Right Wing to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RIGHT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIGHT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RIGHT

Informacje o cenie RIGHT

Czym jest RIGHT

Oficjalna strona internetowa RIGHT

Tokenomika RIGHT

Prognoza cen RIGHT

Logo The Right Wing

Cena The Right Wing (RIGHT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RIGHT do USD:

--
----
-3.20%1D
USD
The Right Wing (RIGHT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:59 (UTC+8)

Informacje o cenie The Right Wing (RIGHT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.20%

-20.82%

-20.82%

Aktualna cena The Right Wing (RIGHT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIGHT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIGHT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIGHT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.20% w ciągu 24 godzin i o -20.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Right Wing (RIGHT)

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

--
----

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,564.979262
999,937,564.979262 999,937,564.979262

Obecna kapitalizacja rynkowa The Right Wing wynosi $ 6.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIGHT w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999937564.979262. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.05K.

Historia ceny The Right Wing (RIGHT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Right Wing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Right Wing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Right Wing do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Right Wing do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.20%
30 Dni$ 0-73.95%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest The Right Wing (RIGHT)

The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.

In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.

Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla The Right Wing (RIGHT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Right Wing (w USD)

Jaka będzie wartość The Right Wing (RIGHT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Right Wing (RIGHT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Right Wing.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Right Wing!

RIGHT na lokalne waluty

Tokenomika The Right Wing (RIGHT)

Zrozumienie tokenomiki The Right Wing (RIGHT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIGHTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Right Wing (RIGHT)

Jaka jest dziś wartość The Right Wing (RIGHT)?
Aktualna cena RIGHT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIGHT do USD?
Aktualna cena RIGHT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Right Wing?
Kapitalizacja rynkowa dla RIGHT wynosi $ 6.05K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIGHT w obiegu?
W obiegu RIGHT znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIGHT?
RIGHT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIGHT?
RIGHT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIGHT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIGHT wynosi -- USD.
Czy w tym roku RIGHT pójdzie wyżej?
RIGHT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIGHT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:59 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

