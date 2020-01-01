Poznaj tokenomikę THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETIREMENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RETIREMENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Oficjalna strona internetowa: https://www.retirementcoin.io/ Tokenomika i analiza cenowa THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.49K Całkowita podaż: $ 998.50M Podaż w obiegu: $ 998.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.49K Historyczne maksimum: $ 0.00357343 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RETIREMENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RETIREMENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.