Tokenomika The Resistance Cat ($RECA)

Tokenomika The Resistance Cat ($RECA)

Odkryj kluczowe informacje o The Resistance Cat ($RECA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o The Resistance Cat ($RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights.

By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence.

Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

Oficjalna strona internetowa:
https://reca.live

Tokenomika i analiza cenowa The Resistance Cat ($RECA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Resistance Cat ($RECA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 230.48K
$ 230.48K$ 230.48K
Całkowita podaż:
$ 9.98M
$ 9.98M$ 9.98M
Podaż w obiegu:
$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 233.67K
$ 233.67K$ 233.67K
Historyczne maksimum:
$ 0.887984
$ 0.887984$ 0.887984
Historyczne minimum:
$ 0.00981998
$ 0.00981998$ 0.00981998
Aktualna cena:
$ 0.02338442
$ 0.02338442$ 0.02338442

Tokenomika The Resistance Cat ($RECA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki The Resistance Cat ($RECA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów $RECA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów $RECA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz$RECA tokenomikę, poznaj cenę tokena $RECAna żywo!

Prognoza ceny $RECA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $RECA? Nasza strona z prognozami cen $RECA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.