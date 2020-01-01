Poznaj tokenomikę The Republican Party (GOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Republican Party (GOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa The Republican Party (GOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Republican Party (GOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Całkowita podaż: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B Podaż w obiegu: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.27K $ 18.27K $ 18.27K Historyczne maksimum: $ 0.0002609 $ 0.0002609 $ 0.0002609 Historyczne minimum: $ 0.0000012 $ 0.0000012 $ 0.0000012 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika The Republican Party (GOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Republican Party (GOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.