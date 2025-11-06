Informacje o cenie The Orange Era (ORANGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.70% Zmiana ceny (1D) +0.91% Zmiana ceny (7D) -21.30% Zmiana ceny (7D) -21.30%

Aktualna cena The Orange Era (ORANGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORANGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORANGE w historii to $ 0.00484745, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORANGE zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +0.91% w ciągu 24 godzin i o -21.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Orange Era (ORANGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K Podaż w obiegu 999.61M 999.61M 999.61M Całkowita podaż 999,614,227.876991 999,614,227.876991 999,614,227.876991

Obecna kapitalizacja rynkowa The Orange Era wynosi $ 38.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORANGE w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999614227.876991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.96K.