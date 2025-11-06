GiełdaDEX+
Aktualna cena The Orange Era to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ORANGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORANGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena The Orange Era to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ORANGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORANGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORANGE

Informacje o cenie ORANGE

Czym jest ORANGE

Oficjalna strona internetowa ORANGE

Tokenomika ORANGE

Prognoza cen ORANGE

Logo The Orange Era

Cena The Orange Era (ORANGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ORANGE do USD:

--
----
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The Orange Era (ORANGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:51 (UTC+8)

Informacje o cenie The Orange Era (ORANGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00484745
$ 0.00484745$ 0.00484745

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

+0.91%

-21.30%

-21.30%

Aktualna cena The Orange Era (ORANGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORANGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORANGE w historii to $ 0.00484745, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORANGE zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +0.91% w ciągu 24 godzin i o -21.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Orange Era (ORANGE)

$ 38.96K
$ 38.96K$ 38.96K

--
----

$ 38.96K
$ 38.96K$ 38.96K

999.61M
999.61M 999.61M

999,614,227.876991
999,614,227.876991 999,614,227.876991

Obecna kapitalizacja rynkowa The Orange Era wynosi $ 38.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORANGE w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999614227.876991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.96K.

Historia ceny The Orange Era (ORANGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Orange Era do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Orange Era do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Orange Era do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Orange Era do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.91%
30 Dni$ 0-66.65%
60 dni$ 0-85.09%
90 dni$ 0--

Co to jest The Orange Era (ORANGE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Orange Era (ORANGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Orange Era (w USD)

Jaka będzie wartość The Orange Era (ORANGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Orange Era (ORANGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Orange Era.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Orange Era!

ORANGE na lokalne waluty

Tokenomika The Orange Era (ORANGE)

Zrozumienie tokenomiki The Orange Era (ORANGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORANGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Orange Era (ORANGE)

Jaka jest dziś wartość The Orange Era (ORANGE)?
Aktualna cena ORANGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORANGE do USD?
Aktualna cena ORANGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Orange Era?
Kapitalizacja rynkowa dla ORANGE wynosi $ 38.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORANGE w obiegu?
W obiegu ORANGE znajduje się 999.61M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORANGE?
ORANGE osiąga ATH w wysokości 0.00484745 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORANGE?
ORANGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORANGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORANGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORANGE pójdzie wyżej?
ORANGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORANGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The Orange Era (ORANGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

