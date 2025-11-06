Informacje o cenie The Odor (ODOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00009853 $ 0.00009853 $ 0.00009853 Minimum 24h $ 0.00011723 $ 0.00011723 $ 0.00011723 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00009853$ 0.00009853 $ 0.00009853 Maksimum 24h $ 0.00011723$ 0.00011723 $ 0.00011723 Historyczne maksimum $ 0.00037921$ 0.00037921 $ 0.00037921 Najniższa cena $ 0.00007735$ 0.00007735 $ 0.00007735 Zmiana ceny (1H) +0.25% Zmiana ceny (1D) +18.02% Zmiana ceny (7D) -42.95% Zmiana ceny (7D) -42.95%

Aktualna cena The Odor (ODOR) wynosi $0.00011628. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODOR wahał się między $ 0.00009853 a $ 0.00011723, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODOR w historii to $ 0.00037921, a najniższy to $ 0.00007735.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODOR zmieniły się o +0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +18.02% w ciągu 24 godzin i o -42.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Odor (ODOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K Podaż w obiegu 500.45M 500.45M 500.45M Całkowita podaż 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Obecna kapitalizacja rynkowa The Odor wynosi $ 58.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODOR w obiegu wynosi 500.45M, przy całkowitej podaży 840458468.6993265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 97.73K.