Aktualna cena The Odor to 0.00011628 USD. Śledź aktualizacje cen ODOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ODOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ODOR

Informacje o cenie ODOR

Czym jest ODOR

Oficjalna strona internetowa ODOR

Tokenomika ODOR

Prognoza cen ODOR

Cena The Odor (ODOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ODOR do USD:

$0.00011628
$0.00011628$0.00011628
+18.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The Odor (ODOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:32 (UTC+8)

Informacje o cenie The Odor (ODOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00009853
$ 0.00009853$ 0.00009853
Minimum 24h
$ 0.00011723
$ 0.00011723$ 0.00011723
Maksimum 24h

$ 0.00009853
$ 0.00009853$ 0.00009853

$ 0.00011723
$ 0.00011723$ 0.00011723

$ 0.00037921
$ 0.00037921$ 0.00037921

$ 0.00007735
$ 0.00007735$ 0.00007735

+0.25%

+18.02%

-42.95%

-42.95%

Aktualna cena The Odor (ODOR) wynosi $0.00011628. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODOR wahał się między $ 0.00009853 a $ 0.00011723, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODOR w historii to $ 0.00037921, a najniższy to $ 0.00007735.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODOR zmieniły się o +0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +18.02% w ciągu 24 godzin i o -42.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Odor (ODOR)

$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K

--
----

$ 97.73K
$ 97.73K$ 97.73K

500.45M
500.45M 500.45M

840,458,468.6993265
840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Obecna kapitalizacja rynkowa The Odor wynosi $ 58.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODOR w obiegu wynosi 500.45M, przy całkowitej podaży 840458468.6993265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 97.73K.

Historia ceny The Odor (ODOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Odor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Odor do USD wyniosła $ -0.0000608694.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Odor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Odor do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+18.02%
30 Dni$ -0.0000608694-52.34%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Odor (ODOR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Odor (w USD)

Jaka będzie wartość The Odor (ODOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Odor (ODOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Odor.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Odor!

ODOR na lokalne waluty

Tokenomika The Odor (ODOR)

Zrozumienie tokenomiki The Odor (ODOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ODORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Odor (ODOR)

Jaka jest dziś wartość The Odor (ODOR)?
Aktualna cena ODOR w USD wynosi 0.00011628USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ODOR do USD?
Aktualna cena ODOR w USD wynosi $ 0.00011628. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Odor?
Kapitalizacja rynkowa dla ODOR wynosi $ 58.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ODOR w obiegu?
W obiegu ODOR znajduje się 500.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ODOR?
ODOR osiąga ATH w wysokości 0.00037921 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ODOR?
ODOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007735 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ODOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ODOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku ODOR pójdzie wyżej?
ODOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ODOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:32 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

