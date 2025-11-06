GiełdaDEX+
Aktualna cena the most watched egg to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EGG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EGG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EGG

Informacje o cenie EGG

Czym jest EGG

Oficjalna strona internetowa EGG

Tokenomika EGG

Prognoza cen EGG

Cena the most watched egg (EGG)

Aktualna cena 1 EGG do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
the most watched egg (EGG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie the most watched egg (EGG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

+2.98%

-22.47%

-22.47%

Aktualna cena the most watched egg (EGG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGG w historii to $ 0.0012292, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGG zmieniły się o -0.88% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -22.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o the most watched egg (EGG)

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

969.57M
969.57M 969.57M

969,566,366.829989
969,566,366.829989 969,566,366.829989

Obecna kapitalizacja rynkowa the most watched egg wynosi $ 9.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGG w obiegu wynosi 969.57M, przy całkowitej podaży 969566366.829989. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.87K.

Historia ceny the most watched egg (EGG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny the most watched egg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny the most watched egg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny the most watched egg do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny the most watched egg do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.98%
30 Dni$ 0-63.26%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla the most watched egg (EGG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny the most watched egg (w USD)

Jaka będzie wartość the most watched egg (EGG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w the most watched egg (EGG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla the most watched egg.

Sprawdź teraz prognozę ceny the most watched egg!

EGG na lokalne waluty

Tokenomika the most watched egg (EGG)

Zrozumienie tokenomiki the most watched egg (EGG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EGGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące the most watched egg (EGG)

Jaka jest dziś wartość the most watched egg (EGG)?
Aktualna cena EGG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EGG do USD?
Aktualna cena EGG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa the most watched egg?
Kapitalizacja rynkowa dla EGG wynosi $ 9.87K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EGG w obiegu?
W obiegu EGG znajduje się 969.57M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EGG?
EGG osiąga ATH w wysokości 0.0012292 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EGG?
EGG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EGG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EGG wynosi -- USD.
Czy w tym roku EGG pójdzie wyżej?
EGG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EGG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe the most watched egg (EGG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

