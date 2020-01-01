Poznaj tokenomikę THE MEME GAME (MEMEGAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMEGAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę THE MEME GAME (MEMEGAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEMEGAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / THE MEME GAME (MEMEGAME) / Tokenomika / Tokenomika THE MEME GAME (MEMEGAME) Odkryj kluczowe informacje o THE MEME GAME (MEMEGAME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o THE MEME GAME (MEMEGAME) $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Oficjalna strona internetowa: https://memegame.io/ Biała księga: https://memegame.io/ Kup MEMEGAME teraz! Tokenomika i analiza cenowa THE MEME GAME (MEMEGAME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla THE MEME GAME (MEMEGAME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.54K Całkowita podaż: $ 852.14M Podaż w obiegu: $ 852.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.54K Historyczne maksimum: $ 0.00105196 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomika THE MEME GAME (MEMEGAME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki THE MEME GAME (MEMEGAME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMEGAME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMEGAME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMEGAME tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMEGAMEna żywo! Prognoza ceny MEMEGAME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMEGAME? Nasza strona z prognozami cen MEMEGAME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMEGAME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.