Informacje o cenie The Last Job (QUIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010818 $ 0.00010818 $ 0.00010818 Minimum 24h $ 0.00013724 $ 0.00013724 $ 0.00013724 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010818$ 0.00010818 $ 0.00010818 Maksimum 24h $ 0.00013724$ 0.00013724 $ 0.00013724 Historyczne maksimum $ 0.00073055$ 0.00073055 $ 0.00073055 Najniższa cena $ 0.00008196$ 0.00008196 $ 0.00008196 Zmiana ceny (1H) -1.92% Zmiana ceny (1D) +23.74% Zmiana ceny (7D) +8.76% Zmiana ceny (7D) +8.76%

Aktualna cena The Last Job (QUIT) wynosi $0.00013459. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUIT wahał się między $ 0.00010818 a $ 0.00013724, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUIT w historii to $ 0.00073055, a najniższy to $ 0.00008196.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUIT zmieniły się o -1.92% w ciągu ostatniej godziny, o +23.74% w ciągu 24 godzin i o +8.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Last Job (QUIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Podaż w obiegu 989.79M 989.79M 989.79M Całkowita podaż 989,790,199.47568 989,790,199.47568 989,790,199.47568

Obecna kapitalizacja rynkowa The Last Job wynosi $ 133.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUIT w obiegu wynosi 989.79M, przy całkowitej podaży 989790199.47568. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 133.21K.