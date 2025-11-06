GiełdaDEX+
Aktualna cena The Last Job to 0.00013459 USD. Śledź aktualizacje cen QUIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QUIT

Informacje o cenie QUIT

Czym jest QUIT

Oficjalna strona internetowa QUIT

Tokenomika QUIT

Prognoza cen QUIT

Logo The Last Job

Cena The Last Job (QUIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 QUIT do USD:

$0.00013462
+22.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The Last Job (QUIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:03 (UTC+8)

Informacje o cenie The Last Job (QUIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010818
Minimum 24h
$ 0.00013724
Maksimum 24h

$ 0.00010818
$ 0.00013724
$ 0.00073055
$ 0.00008196
-1.92%

+23.74%

+8.76%

+8.76%

Aktualna cena The Last Job (QUIT) wynosi $0.00013459. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUIT wahał się między $ 0.00010818 a $ 0.00013724, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUIT w historii to $ 0.00073055, a najniższy to $ 0.00008196.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUIT zmieniły się o -1.92% w ciągu ostatniej godziny, o +23.74% w ciągu 24 godzin i o +8.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Last Job (QUIT)

$ 133.21K
--
$ 133.21K
989.79M
989,790,199.47568
Obecna kapitalizacja rynkowa The Last Job wynosi $ 133.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUIT w obiegu wynosi 989.79M, przy całkowitej podaży 989790199.47568. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 133.21K.

Historia ceny The Last Job (QUIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Last Job do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Last Job do USD wyniosła $ -0.0000456464.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Last Job do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Last Job do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+23.74%
30 Dni$ -0.0000456464-33.91%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Last Job (QUIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Last Job (w USD)

Jaka będzie wartość The Last Job (QUIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Last Job (QUIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Last Job.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Last Job!

QUIT na lokalne waluty

Tokenomika The Last Job (QUIT)

Zrozumienie tokenomiki The Last Job (QUIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Last Job (QUIT)

Jaka jest dziś wartość The Last Job (QUIT)?
Aktualna cena QUIT w USD wynosi 0.00013459USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUIT do USD?
Aktualna cena QUIT w USD wynosi $ 0.00013459. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Last Job?
Kapitalizacja rynkowa dla QUIT wynosi $ 133.21K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUIT w obiegu?
W obiegu QUIT znajduje się 989.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUIT?
QUIT osiąga ATH w wysokości 0.00073055 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUIT?
QUIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00008196 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku QUIT pójdzie wyżej?
QUIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The Last Job (QUIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,220.75

$3,384.59

$159.23

$1.0000

$1,477.69

$103,220.75

$3,384.59

$2.3248

$159.23

$1.0675

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.038000

$0.2167

$0.000006361

$0.0000000486

$0.000000000000000000000001900

