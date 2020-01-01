Poznaj tokenomikę The ILLUSION Project (ILLUSION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ILLUSION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The ILLUSION Project (ILLUSION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ILLUSION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The ILLUSION Project (ILLUSION) / Tokenomika / Tokenomika The ILLUSION Project (ILLUSION) Odkryj kluczowe informacje o The ILLUSION Project (ILLUSION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The ILLUSION Project (ILLUSION) The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Oficjalna strona internetowa: https://gen-jut-su.com Biała księga: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Kup ILLUSION teraz! Tokenomika i analiza cenowa The ILLUSION Project (ILLUSION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The ILLUSION Project (ILLUSION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.55K Całkowita podaż: $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 524.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.21K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomika The ILLUSION Project (ILLUSION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The ILLUSION Project (ILLUSION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ILLUSION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ILLUSION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszILLUSION tokenomikę, poznaj cenę tokena ILLUSIONna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.