Giełda MEXC / Cena krypto / The HUSL (HUSL) / Tokenomika / Tokenomika The HUSL (HUSL) Odkryj kluczowe informacje o The HUSL (HUSL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The HUSL (HUSL) The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Oficjalna strona internetowa: https://thehusl.io/ Kup HUSL teraz! Tokenomika i analiza cenowa The HUSL (HUSL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The HUSL (HUSL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.39 Całkowita podaż: $ 70.00M Podaż w obiegu: $ 404.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.20K Historyczne maksimum: $ 4.73 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00097421 Dowiedz się więcej o cenie The HUSL (HUSL) Tokenomika The HUSL (HUSL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The HUSL (HUSL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUSL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUSL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUSL tokenomikę, poznaj cenę tokena HUSLna żywo! Prognoza ceny HUSL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUSL? Nasza strona z prognozami cen HUSL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUSL już teraz!