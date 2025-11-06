GiełdaDEX+
Aktualna cena the great extraction to 0.00000922 USD. Śledź aktualizacje cen TGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TGE

Informacje o cenie TGE

Czym jest TGE

Oficjalna strona internetowa TGE

Tokenomika TGE

Prognoza cen TGE

Cena the great extraction (TGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TGE do USD:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
the great extraction (TGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:48 (UTC+8)

Informacje o cenie the great extraction (TGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919
Minimum 24h
$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094
Maksimum 24h

$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919

$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094

$ 0.00047701
$ 0.00047701$ 0.00047701

$ 0.00000842
$ 0.00000842$ 0.00000842

--

+0.39%

-15.20%

-15.20%

Aktualna cena the great extraction (TGE) wynosi $0.00000922. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TGE wahał się między $ 0.00000919 a $ 0.0000094, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TGE w historii to $ 0.00047701, a najniższy to $ 0.00000842.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o -15.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o the great extraction (TGE)

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

--
----

$ 9.22K
$ 9.22K$ 9.22K

999.38M
999.38M 999.38M

999,383,902.140937
999,383,902.140937 999,383,902.140937

Obecna kapitalizacja rynkowa the great extraction wynosi $ 9.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TGE w obiegu wynosi 999.38M, przy całkowitej podaży 999383902.140937. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.22K.

Historia ceny the great extraction (TGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny the great extraction do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny the great extraction do USD wyniosła $ -0.0000018218.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny the great extraction do USD wyniosła $ -0.0000017294.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny the great extraction do USD wyniosła $ -0.00000930862315770001.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.39%
30 Dni$ -0.0000018218-19.75%
60 dni$ -0.0000017294-18.75%
90 dni$ -0.00000930862315770001-50.23%

Co to jest the great extraction (TGE)

THE GREAT EXTRACTION IS UPON US https://x.com/i/communities/1942410711625523398

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla the great extraction (TGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny the great extraction (w USD)

Jaka będzie wartość the great extraction (TGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w the great extraction (TGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla the great extraction.

Sprawdź teraz prognozę ceny the great extraction!

TGE na lokalne waluty

Tokenomika the great extraction (TGE)

Zrozumienie tokenomiki the great extraction (TGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące the great extraction (TGE)

Jaka jest dziś wartość the great extraction (TGE)?
Aktualna cena TGE w USD wynosi 0.00000922USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TGE do USD?
Aktualna cena TGE w USD wynosi $ 0.00000922. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa the great extraction?
Kapitalizacja rynkowa dla TGE wynosi $ 9.22K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TGE w obiegu?
W obiegu TGE znajduje się 999.38M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TGE?
TGE osiąga ATH w wysokości 0.00047701 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TGE?
TGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000842 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TGE pójdzie wyżej?
TGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe the great extraction (TGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

