Informacje o cenie the great extraction (TGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 Minimum 24h $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000919$ 0.00000919 $ 0.00000919 Maksimum 24h $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Historyczne maksimum $ 0.00047701$ 0.00047701 $ 0.00047701 Najniższa cena $ 0.00000842$ 0.00000842 $ 0.00000842 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.39% Zmiana ceny (7D) -15.20% Zmiana ceny (7D) -15.20%

Aktualna cena the great extraction (TGE) wynosi $0.00000922. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TGE wahał się między $ 0.00000919 a $ 0.0000094, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TGE w historii to $ 0.00047701, a najniższy to $ 0.00000842.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o -15.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o the great extraction (TGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Podaż w obiegu 999.38M 999.38M 999.38M Całkowita podaż 999,383,902.140937 999,383,902.140937 999,383,902.140937

Obecna kapitalizacja rynkowa the great extraction wynosi $ 9.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TGE w obiegu wynosi 999.38M, przy całkowitej podaży 999383902.140937. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.22K.