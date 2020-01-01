Poznaj tokenomikę The Grays Currency (PTGC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTGC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Grays Currency (PTGC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTGC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The Grays Currency (PTGC) / Tokenomika / Tokenomika The Grays Currency (PTGC) Odkryj kluczowe informacje o The Grays Currency (PTGC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Oficjalna strona internetowa: https://www.pulsetgc.com/ Kup PTGC teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Grays Currency (PTGC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Grays Currency (PTGC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.13M $ 70.13M $ 70.13M Całkowita podaż: $ 290.91B $ 290.91B $ 290.91B Podaż w obiegu: $ 290.91B $ 290.91B $ 290.91B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.13M $ 70.13M $ 70.13M Historyczne maksimum: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024181 $ 0.00024181 $ 0.00024181 Dowiedz się więcej o cenie The Grays Currency (PTGC) Tokenomika The Grays Currency (PTGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Grays Currency (PTGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PTGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PTGC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPTGC tokenomikę, poznaj cenę tokena PTGCna żywo! Prognoza ceny PTGC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PTGC? Nasza strona z prognozami cen PTGC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PTGC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.