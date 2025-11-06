GiełdaDEX+
Aktualna cena The First Play to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 1ST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1ST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 1ST

Informacje o cenie 1ST

Czym jest 1ST

Oficjalna strona internetowa 1ST

Tokenomika 1ST

Prognoza cen 1ST

Logo The First Play

Cena The First Play (1ST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 1ST do USD:

--
----
+17.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The First Play (1ST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:41 (UTC+8)

Informacje o cenie The First Play (1ST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

+17.32%

-7.16%

-7.16%

Aktualna cena The First Play (1ST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1ST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1ST w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1ST zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +17.32% w ciągu 24 godzin i o -7.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The First Play (1ST)

$ 5.70K
$ 5.70K$ 5.70K

--
----

$ 5.70K
$ 5.70K$ 5.70K

999.22M
999.22M 999.22M

999,218,955.211753
999,218,955.211753 999,218,955.211753

Obecna kapitalizacja rynkowa The First Play wynosi $ 5.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1ST w obiegu wynosi 999.22M, przy całkowitej podaży 999218955.211753. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.70K.

Historia ceny The First Play (1ST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The First Play do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The First Play do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The First Play do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The First Play do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+17.32%
30 Dni$ 0-49.66%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest The First Play (1ST)

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The First Play (1ST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The First Play (w USD)

Jaka będzie wartość The First Play (1ST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The First Play (1ST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The First Play.

Sprawdź teraz prognozę ceny The First Play!

1ST na lokalne waluty

Tokenomika The First Play (1ST)

Zrozumienie tokenomiki The First Play (1ST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1STjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The First Play (1ST)

Jaka jest dziś wartość The First Play (1ST)?
Aktualna cena 1ST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1ST do USD?
Aktualna cena 1ST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The First Play?
Kapitalizacja rynkowa dla 1ST wynosi $ 5.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1ST w obiegu?
W obiegu 1ST znajduje się 999.22M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1ST?
1ST osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1ST?
1ST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1ST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1ST wynosi -- USD.
Czy w tym roku 1ST pójdzie wyżej?
1ST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1ST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The First Play (1ST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

