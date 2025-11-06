Informacje o cenie the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00004117 $ 0.00004117 $ 0.00004117 Minimum 24h $ 0.00004402 $ 0.00004402 $ 0.00004402 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00004117$ 0.00004117 $ 0.00004117 Maksimum 24h $ 0.00004402$ 0.00004402 $ 0.00004402 Historyczne maksimum $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 Najniższa cena $ 0.00003874$ 0.00003874 $ 0.00003874 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) +3.29% Zmiana ceny (7D) -28.17% Zmiana ceny (7D) -28.17%

Aktualna cena the face of sarcasm (KAPPA) wynosi $0.00004266. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAPPA wahał się między $ 0.00004117 a $ 0.00004402, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAPPA w historii to $ 0.0059343, a najniższy to $ 0.00003874.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAPPA zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +3.29% w ciągu 24 godzin i o -28.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o the face of sarcasm (KAPPA)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.65K$ 28.65K $ 28.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.65K$ 28.65K $ 28.65K Podaż w obiegu 668.81M 668.81M 668.81M Całkowita podaż 668,811,165.327707 668,811,165.327707 668,811,165.327707

Obecna kapitalizacja rynkowa the face of sarcasm wynosi $ 28.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAPPA w obiegu wynosi 668.81M, przy całkowitej podaży 668811165.327707. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65K.