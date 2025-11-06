GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena the face of sarcasm to 0.00004266 USD. Śledź aktualizacje cen KAPPA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAPPA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena the face of sarcasm to 0.00004266 USD. Śledź aktualizacje cen KAPPA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAPPA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KAPPA

Informacje o cenie KAPPA

Czym jest KAPPA

Oficjalna strona internetowa KAPPA

Tokenomika KAPPA

Prognoza cen KAPPA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo the face of sarcasm

Cena the face of sarcasm (KAPPA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KAPPA do USD:

--
----
+3.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:25 (UTC+8)

Informacje o cenie the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00004117
$ 0.00004117$ 0.00004117
Minimum 24h
$ 0.00004402
$ 0.00004402$ 0.00004402
Maksimum 24h

$ 0.00004117
$ 0.00004117$ 0.00004117

$ 0.00004402
$ 0.00004402$ 0.00004402

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0.00003874
$ 0.00003874$ 0.00003874

-0.67%

+3.29%

-28.17%

-28.17%

Aktualna cena the face of sarcasm (KAPPA) wynosi $0.00004266. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAPPA wahał się między $ 0.00004117 a $ 0.00004402, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAPPA w historii to $ 0.0059343, a najniższy to $ 0.00003874.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAPPA zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +3.29% w ciągu 24 godzin i o -28.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o the face of sarcasm (KAPPA)

$ 28.65K
$ 28.65K$ 28.65K

--
----

$ 28.65K
$ 28.65K$ 28.65K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.327707
668,811,165.327707 668,811,165.327707

Obecna kapitalizacja rynkowa the face of sarcasm wynosi $ 28.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAPPA w obiegu wynosi 668.81M, przy całkowitej podaży 668811165.327707. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65K.

Historia ceny the face of sarcasm (KAPPA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.0000275496.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.0000253944.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.00018002127110388483.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.29%
30 Dni$ -0.0000275496-64.57%
60 dni$ -0.0000253944-59.52%
90 dni$ -0.00018002127110388483-80.84%

Co to jest the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla the face of sarcasm (KAPPA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny the face of sarcasm (w USD)

Jaka będzie wartość the face of sarcasm (KAPPA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w the face of sarcasm (KAPPA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla the face of sarcasm.

Sprawdź teraz prognozę ceny the face of sarcasm!

KAPPA na lokalne waluty

Tokenomika the face of sarcasm (KAPPA)

Zrozumienie tokenomiki the face of sarcasm (KAPPA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KAPPAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące the face of sarcasm (KAPPA)

Jaka jest dziś wartość the face of sarcasm (KAPPA)?
Aktualna cena KAPPA w USD wynosi 0.00004266USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAPPA do USD?
Aktualna cena KAPPA w USD wynosi $ 0.00004266. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa the face of sarcasm?
Kapitalizacja rynkowa dla KAPPA wynosi $ 28.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAPPA w obiegu?
W obiegu KAPPA znajduje się 668.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAPPA?
KAPPA osiąga ATH w wysokości 0.0059343 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAPPA?
KAPPA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003874 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAPPA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAPPA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAPPA pójdzie wyżej?
KAPPA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAPPA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe the face of sarcasm (KAPPA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,286.74
$103,286.74$103,286.74

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.21
$3,386.21$3,386.21

-0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.70
$1,477.70$1,477.70

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,286.74
$103,286.74$103,286.74

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.21
$3,386.21$3,386.21

-0.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3253
$2.3253$2.3253

+2.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0702
$1.0702$1.0702

-1.38%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038008
$0.038008$0.038008

+3,700.80%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2170
$0.2170$0.2170

+334.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000440
$0.0000000440$0.0000000440

+191.39%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006000
$0.000006000$0.000006000

+217.79%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000001900
$0.000000000000000000000001900$0.000000000000000000000001900

+104.74%