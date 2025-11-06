Cena the face of sarcasm (KAPPA)
-0.67%
+3.29%
-28.17%
-28.17%
Aktualna cena the face of sarcasm (KAPPA) wynosi $0.00004266. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAPPA wahał się między $ 0.00004117 a $ 0.00004402, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAPPA w historii to $ 0.0059343, a najniższy to $ 0.00003874.
Pod względem krótkoterminowych wyniki KAPPA zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +3.29% w ciągu 24 godzin i o -28.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa the face of sarcasm wynosi $ 28.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAPPA w obiegu wynosi 668.81M, przy całkowitej podaży 668811165.327707. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.0000275496.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.0000253944.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny the face of sarcasm do USD wyniosła $ -0.00018002127110388483.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+3.29%
|30 Dni
|$ -0.0000275496
|-64.57%
|60 dni
|$ -0.0000253944
|-59.52%
|90 dni
|$ -0.00018002127110388483
|-80.84%
The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.
