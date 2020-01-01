Poznaj tokenomikę THE EAR STAYS ON (EAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę THE EAR STAYS ON (EAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika THE EAR STAYS ON (EAR)

Informacje o THE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

Oficjalna strona internetowa: https://theearstayson.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa THE EAR STAYS ON (EAR)

Kapitalizacja rynkowa: $ 42.82K
Całkowita podaż: $ 990.00M
Podaż w obiegu: $ 990.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.82K
Historyczne maksimum: $ 0.00238649
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika THE EAR STAYS ON (EAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki THE EAR STAYS ON (EAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EAR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.