Aktualna cena The book of SOL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCRIPT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCRIPT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SCRIPT

Informacje o cenie SCRIPT

Czym jest SCRIPT

Oficjalna strona internetowa SCRIPT

Tokenomika SCRIPT

Prognoza cen SCRIPT

Cena The book of SOL (SCRIPT)

Aktualna cena 1 SCRIPT do USD:

--
----
0.00%1D
The book of SOL (SCRIPT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie The book of SOL (SCRIPT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-21.61%

-21.61%

Aktualna cena The book of SOL (SCRIPT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCRIPT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCRIPT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCRIPT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -21.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The book of SOL (SCRIPT)

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

--
----

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

Obecna kapitalizacja rynkowa The book of SOL wynosi $ 57.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCRIPT w obiegu wynosi 699.94M, przy całkowitej podaży 699941488.409202. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.01K.

Historia ceny The book of SOL (SCRIPT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The book of SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The book of SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The book of SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The book of SOL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-53.05%
60 dni$ 0-70.74%
90 dni$ 0--

Co to jest The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla The book of SOL (SCRIPT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The book of SOL (w USD)

Jaka będzie wartość The book of SOL (SCRIPT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The book of SOL (SCRIPT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The book of SOL.

Sprawdź teraz prognozę ceny The book of SOL!

SCRIPT na lokalne waluty

Tokenomika The book of SOL (SCRIPT)

Zrozumienie tokenomiki The book of SOL (SCRIPT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCRIPTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The book of SOL (SCRIPT)

Jaka jest dziś wartość The book of SOL (SCRIPT)?
Aktualna cena SCRIPT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCRIPT do USD?
Aktualna cena SCRIPT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The book of SOL?
Kapitalizacja rynkowa dla SCRIPT wynosi $ 57.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCRIPT w obiegu?
W obiegu SCRIPT znajduje się 699.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCRIPT?
SCRIPT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCRIPT?
SCRIPT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCRIPT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCRIPT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCRIPT pójdzie wyżej?
SCRIPT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCRIPT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

