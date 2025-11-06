Informacje o cenie The Bonk Prophecy (PROPHECY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +3.50% Zmiana ceny (7D) -22.33% Zmiana ceny (7D) -22.33%

Aktualna cena The Bonk Prophecy (PROPHECY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PROPHECY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PROPHECY w historii to $ 0.00156111, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PROPHECY zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +3.50% w ciągu 24 godzin i o -22.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Podaż w obiegu 954.21M 954.21M 954.21M Całkowita podaż 954,205,982.325776 954,205,982.325776 954,205,982.325776

Obecna kapitalizacja rynkowa The Bonk Prophecy wynosi $ 16.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PROPHECY w obiegu wynosi 954.21M, przy całkowitej podaży 954205982.325776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.50K.