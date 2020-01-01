Poznaj tokenomikę the black sheep (SHIGGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIGGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę the black sheep (SHIGGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIGGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / the black sheep (SHIGGA) / Tokenomika / Tokenomika the black sheep (SHIGGA) Odkryj kluczowe informacje o the black sheep (SHIGGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o the black sheep (SHIGGA) Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Kup SHIGGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa the black sheep (SHIGGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla the black sheep (SHIGGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.23K $ 19.23K $ 19.23K Całkowita podaż: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M Podaż w obiegu: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.23K $ 19.23K $ 19.23K Historyczne maksimum: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie the black sheep (SHIGGA) Tokenomika the black sheep (SHIGGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki the black sheep (SHIGGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIGGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIGGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIGGA tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIGGAna żywo! Prognoza ceny SHIGGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIGGA? Nasza strona z prognozami cen SHIGGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIGGA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.