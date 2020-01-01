Tokenomika the black sheep (SHIGGA)
Informacje o the black sheep (SHIGGA)
Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!
Tokenomika i analiza cenowa the black sheep (SHIGGA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla the black sheep (SHIGGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika the black sheep (SHIGGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki the black sheep (SHIGGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SHIGGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIGGA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSHIGGA tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIGGAna żywo!
