Informacje o cenie The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00245416 $ 0.00245416 $ 0.00245416 Minimum 24h $ 0.00292057 $ 0.00292057 $ 0.00292057 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00245416$ 0.00245416 $ 0.00245416 Maksimum 24h $ 0.00292057$ 0.00292057 $ 0.00292057 Historyczne maksimum $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) +15.18% Zmiana ceny (7D) -17.16% Zmiana ceny (7D) -17.16%

Aktualna cena The Bitcoin Mascot (BITTY) wynosi $0.00284257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITTY wahał się między $ 0.00245416 a $ 0.00292057, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITTY w historii to $ 0.0200771, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITTY zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +15.18% w ciągu 24 godzin i o -17.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Bitcoin Mascot (BITTY)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Podaż w obiegu 999.35M 999.35M 999.35M Całkowita podaż 999,345,715.25489 999,345,715.25489 999,345,715.25489

Obecna kapitalizacja rynkowa The Bitcoin Mascot wynosi $ 2.84M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITTY w obiegu wynosi 999.35M, przy całkowitej podaży 999345715.25489. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.84M.