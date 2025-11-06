GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena The Bitcoin Mascot to 0.00284257 USD. Śledź aktualizacje cen BITTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BITTY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena The Bitcoin Mascot to 0.00284257 USD. Śledź aktualizacje cen BITTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BITTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BITTY

Informacje o cenie BITTY

Czym jest BITTY

Oficjalna strona internetowa BITTY

Tokenomika BITTY

Prognoza cen BITTY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo The Bitcoin Mascot

Cena The Bitcoin Mascot (BITTY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BITTY do USD:

$0.00284254
$0.00284254$0.00284254
+16.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:37 (UTC+8)

Informacje o cenie The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00245416
$ 0.00245416$ 0.00245416
Minimum 24h
$ 0.00292057
$ 0.00292057$ 0.00292057
Maksimum 24h

$ 0.00245416
$ 0.00245416$ 0.00245416

$ 0.00292057
$ 0.00292057$ 0.00292057

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+15.18%

-17.16%

-17.16%

Aktualna cena The Bitcoin Mascot (BITTY) wynosi $0.00284257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITTY wahał się między $ 0.00245416 a $ 0.00292057, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITTY w historii to $ 0.0200771, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITTY zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +15.18% w ciągu 24 godzin i o -17.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

--
----

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

999.35M
999.35M 999.35M

999,345,715.25489
999,345,715.25489 999,345,715.25489

Obecna kapitalizacja rynkowa The Bitcoin Mascot wynosi $ 2.84M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITTY w obiegu wynosi 999.35M, przy całkowitej podaży 999345715.25489. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.84M.

Historia ceny The Bitcoin Mascot (BITTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Bitcoin Mascot do USD wyniosła $ +0.00037472.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Bitcoin Mascot do USD wyniosła $ -0.0016969122.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Bitcoin Mascot do USD wyniosła $ -0.0023324409.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Bitcoin Mascot do USD wyniosła $ +0.002785349194703031604.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00037472+15.18%
30 Dni$ -0.0016969122-59.69%
60 dni$ -0.0023324409-82.05%
90 dni$ +0.002785349194703031604+4,867.72%

Co to jest The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Bitcoin Mascot (BITTY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Bitcoin Mascot (w USD)

Jaka będzie wartość The Bitcoin Mascot (BITTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Bitcoin Mascot (BITTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Bitcoin Mascot.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Bitcoin Mascot!

BITTY na lokalne waluty

Tokenomika The Bitcoin Mascot (BITTY)

Zrozumienie tokenomiki The Bitcoin Mascot (BITTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BITTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Bitcoin Mascot (BITTY)

Jaka jest dziś wartość The Bitcoin Mascot (BITTY)?
Aktualna cena BITTY w USD wynosi 0.00284257USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BITTY do USD?
Aktualna cena BITTY w USD wynosi $ 0.00284257. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Bitcoin Mascot?
Kapitalizacja rynkowa dla BITTY wynosi $ 2.84M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BITTY w obiegu?
W obiegu BITTY znajduje się 999.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BITTY?
BITTY osiąga ATH w wysokości 0.0200771 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BITTY?
BITTY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BITTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BITTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BITTY pójdzie wyżej?
BITTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BITTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The Bitcoin Mascot (BITTY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,760.65
$103,760.65$103,760.65

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.46
$3,443.46$3,443.46

+1.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.45
$162.45$162.45

+1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,760.65
$103,760.65$103,760.65

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.46
$3,443.46$3,443.46

+1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3484
$2.3484$2.3484

+3.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.45
$162.45$162.45

+1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1600
$1.1600$1.1600

+6.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03615
$0.03615$0.03615

+44.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012487
$0.000012487$0.000012487

+561.38%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2215
$0.2215$0.2215

+343.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4412
$1.4412$1.4412

+77.66%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01863
$0.01863$0.01863

+49.04%