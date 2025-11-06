Informacje o cenie The Best Website Ever (BWE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000878 $ 0.00000878 $ 0.00000878 Minimum 24h $ 0.00000928 $ 0.00000928 $ 0.00000928 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 Maksimum 24h $ 0.00000928$ 0.00000928 $ 0.00000928 Historyczne maksimum $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Najniższa cena $ 0.00000878$ 0.00000878 $ 0.00000878 Zmiana ceny (1H) +0.57% Zmiana ceny (1D) +1.74% Zmiana ceny (7D) -23.52% Zmiana ceny (7D) -23.52%

Aktualna cena The Best Website Ever (BWE) wynosi $0.00000909. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BWE wahał się między $ 0.00000878 a $ 0.00000928, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BWE w historii to $ 0.00212334, a najniższy to $ 0.00000878.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BWE zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -23.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Best Website Ever (BWE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.01K$ 9.01K $ 9.01K Podaż w obiegu 991.93M 991.93M 991.93M Całkowita podaż 991,931,091.489662 991,931,091.489662 991,931,091.489662

Obecna kapitalizacja rynkowa The Best Website Ever wynosi $ 9.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BWE w obiegu wynosi 991.93M, przy całkowitej podaży 991931091.489662. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.01K.