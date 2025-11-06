GiełdaDEX+
Aktualna cena The Best Website Ever to 0.00000909 USD. Śledź aktualizacje cen BWE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BWE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena The Best Website Ever to 0.00000909 USD. Śledź aktualizacje cen BWE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BWE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BWE

Informacje o cenie BWE

Czym jest BWE

Oficjalna strona internetowa BWE

Tokenomika BWE

Prognoza cen BWE

Aktualna cena 1 BWE do USD:

--
----
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
The Best Website Ever (BWE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:01 (UTC+8)

Informacje o cenie The Best Website Ever (BWE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.57%

+1.74%

-23.52%

-23.52%

Aktualna cena The Best Website Ever (BWE) wynosi $0.00000909. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BWE wahał się między $ 0.00000878 a $ 0.00000928, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BWE w historii to $ 0.00212334, a najniższy to $ 0.00000878.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BWE zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -23.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Best Website Ever (BWE)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa The Best Website Ever wynosi $ 9.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BWE w obiegu wynosi 991.93M, przy całkowitej podaży 991931091.489662. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.01K.

Historia ceny The Best Website Ever (BWE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Best Website Ever do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Best Website Ever do USD wyniosła $ -0.0000037518.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Best Website Ever do USD wyniosła $ -0.0000054686.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Best Website Ever do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.74%
30 Dni$ -0.0000037518-41.27%
60 dni$ -0.0000054686-60.16%
90 dni$ 0--

Co to jest The Best Website Ever (BWE)

What happens when you give Claude Code a blank webpage, and full control?

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Best Website Ever (BWE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny The Best Website Ever (w USD)

Jaka będzie wartość The Best Website Ever (BWE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Best Website Ever (BWE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Best Website Ever.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Best Website Ever!

BWE na lokalne waluty

Tokenomika The Best Website Ever (BWE)

Zrozumienie tokenomiki The Best Website Ever (BWE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BWEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Best Website Ever (BWE)

Jaka jest dziś wartość The Best Website Ever (BWE)?
Aktualna cena BWE w USD wynosi 0.00000909USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BWE do USD?
Aktualna cena BWE w USD wynosi $ 0.00000909. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Best Website Ever?
Kapitalizacja rynkowa dla BWE wynosi $ 9.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BWE w obiegu?
W obiegu BWE znajduje się 991.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BWE?
BWE osiąga ATH w wysokości 0.00212334 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BWE?
BWE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000878 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BWE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BWE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BWE pójdzie wyżej?
BWE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BWE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:37:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The Best Website Ever (BWE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

