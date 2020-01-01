Poznaj tokenomikę The AntiShifty ($ANTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ANTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The AntiShifty ($ANTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ANTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The AntiShifty ($ANTY) / Tokenomika / Tokenomika The AntiShifty ($ANTY) Odkryj kluczowe informacje o The AntiShifty ($ANTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The AntiShifty ($ANTY) $ANTY isn't just a token—it's a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you're tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you're already one of us. Oficjalna strona internetowa: http://antishifty.com/ Kup $ANTY teraz! Tokenomika i analiza cenowa The AntiShifty ($ANTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The AntiShifty ($ANTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.08K $ 25.08K $ 25.08K Całkowita podaż: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Podaż w obiegu: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.08K $ 25.08K $ 25.08K Historyczne maksimum: $ 0.00350201 $ 0.00350201 $ 0.00350201 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie The AntiShifty ($ANTY) Tokenomika The AntiShifty ($ANTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The AntiShifty ($ANTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ANTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ANTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$ANTY tokenomikę, poznaj cenę tokena $ANTYna żywo! Prognoza ceny $ANTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $ANTY? Nasza strona z prognozami cen $ANTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $ANTY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.