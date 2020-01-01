Poznaj tokenomikę Thats Crazy (CRAZY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAZY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thats Crazy (CRAZY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRAZY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Thats Crazy (CRAZY) / Tokenomika / Tokenomika Thats Crazy (CRAZY) Odkryj kluczowe informacje o Thats Crazy (CRAZY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Thats Crazy (CRAZY) Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home. Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home. Oficjalna strona internetowa: https://thatscrazy.xyz/ Kup CRAZY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Thats Crazy (CRAZY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thats Crazy (CRAZY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Historyczne maksimum: $ 0.00045882 $ 0.00045882 $ 0.00045882 Historyczne minimum: $ 0.00000514 $ 0.00000514 $ 0.00000514 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Thats Crazy (CRAZY) Tokenomika Thats Crazy (CRAZY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thats Crazy (CRAZY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRAZY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRAZY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRAZY tokenomikę, poznaj cenę tokena CRAZYna żywo! Prognoza ceny CRAZY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRAZY? Nasza strona z prognozami cen CRAZY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRAZY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.