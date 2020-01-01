Poznaj tokenomikę ThankYouSonicGod (TYSG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYSG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ThankYouSonicGod (TYSG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYSG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ThankYouSonicGod (TYSG) Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God's plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers. Oficjalna strona internetowa: https://thankyousonicgod.com/ Tokenomika i analiza cenowa ThankYouSonicGod (TYSG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ThankYouSonicGod (TYSG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.02K $ 20.02K $ 20.02K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomika ThankYouSonicGod (TYSG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ThankYouSonicGod (TYSG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TYSG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TYSG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTYSG tokenomikę, poznaj cenę tokena TYSGna żywo! Prognoza ceny TYSG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TYSG? Nasza strona z prognozami cen TYSG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TYSG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.