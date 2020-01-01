Poznaj tokenomikę Thank You Abstract God (TYAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thank You Abstract God (TYAG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TYAG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Thank You Abstract God (TYAG) Odkryj kluczowe informacje o Thank You Abstract God (TYAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Oficjalna strona internetowa: https://abstractgod.xyz/ Kup TYAG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Thank You Abstract God (TYAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thank You Abstract God (TYAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 210.11K $ 210.11K $ 210.11K Całkowita podaż: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Podaż w obiegu: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 210.11K $ 210.11K $ 210.11K Historyczne maksimum: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021197 $ 0.00021197 $ 0.00021197 Dowiedz się więcej o cenie Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomika Thank You Abstract God (TYAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thank You Abstract God (TYAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TYAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TYAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTYAG tokenomikę, poznaj cenę tokena TYAGna żywo! Prognoza ceny TYAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TYAG? Nasza strona z prognozami cen TYAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TYAG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.