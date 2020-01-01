Poznaj tokenomikę Tether Gold Tokens (XAUT0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XAUT0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tether Gold Tokens (XAUT0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XAUT0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Tether Gold Tokens (XAUT0) Oficjalna strona internetowa: https://gold.usdt0.to/transfer Biała księga: https://usdt0.gitbook.io/xaut0 Kup XAUT0 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tether Gold Tokens (XAUT0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tether Gold Tokens (XAUT0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Całkowita podaż: $ 184.47B $ 184.47B $ 184.47B Podaż w obiegu: $ 749.36 $ 749.36 $ 749.36 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 607.02T $ 607.02T $ 607.02T Historyczne maksimum: $ 3,799.34 $ 3,799.34 $ 3,799.34 Historyczne minimum: $ 3,209.55 $ 3,209.55 $ 3,209.55 Aktualna cena: $ 3,743.92 $ 3,743.92 $ 3,743.92 Dowiedz się więcej o cenie Tether Gold Tokens (XAUT0) Tokenomika Tether Gold Tokens (XAUT0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tether Gold Tokens (XAUT0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XAUT0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XAUT0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXAUT0 tokenomikę, poznaj cenę tokena XAUT0na żywo! Prognoza ceny XAUT0 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XAUT0? Nasza strona z prognozami cen XAUT0 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XAUT0 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.