Tokenomika Terminalius Maximus (BARON)

Odkryj kluczowe informacje o Terminalius Maximus (BARON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Terminalius Maximus (BARON)

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction.

The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

Oficjalna strona internetowa:
https://baronterminal.com/

Tokenomika i analiza cenowa Terminalius Maximus (BARON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Terminalius Maximus (BARON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 25.58K
Całkowita podaż:
$ 998.13M
Podaż w obiegu:
$ 998.13M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 25.58K
Historyczne maksimum:
$ 0.01134729
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Terminalius Maximus (BARON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Terminalius Maximus (BARON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BARON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BARON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBARON tokenomikę, poznaj cenę tokena BARONna żywo!

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.